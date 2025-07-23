Çorum’un tanınmış iş insanlarından Akgönül Gıda sahipleri Kamil, Talip ve Galip Akgönül kardeşler, vefat eden anne ve babaları merhum Gazi Akgönül ile merhume Meryem Akgönül’ün ruhu için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Armina Otel’de düzenlenen mevlid-i şerif programına çok sayıda davetli katıldı. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Katılımcılara mevlidin ardından ikramda da bulunuldu.

Akgönül kardeşler, böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan dost ve akrabalarına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi