Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda İl Afet Planında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını temsilcileri katıldı. Toplantıda merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 ve merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ilimizde yapılan çalışmaların değerlendirildi.

Asrın felaketinin ardından 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren yaraların bir an önce sarılması amacıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 1 yıl içerisinde yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Dağlı, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4. seviye olarak ilan edilmiş olup, ilimiz afet yönetim merkezinde il afet müdahale planındaki tüm çalışma grupları toplanarak çalışmaya başlanmıştır. Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla afet yönetim merkezi ile sürekli iletişim halinde olarak; afet bölgesinden alınan bilgiler ışığında; iş makinası, araç, personel, insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçlar öncelikle kamu kurumlarından, il ve ilçe belediyelerinden karşılanmak üzere İl AFAD Merkezi tarafından koordine edilerek depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmıştır” dedi.



“ÇORUM’DAN 940 İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ GÖNDERİLDİ”

Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi olmak üzere arama kurtarma çalışmaları ve saha koordinasyonunda görev yapmak amacıyla 30 AFAD personeli ve 126 AFAD gönüllüsünden oluşan toplam 156 kişilik ekibin sevk edildiğini kaydeden Vali Dağlı, “İlimiz ve 13 ilçemiz kamu kurum ve kuruluşları, deprem bölgesinde arama kurtarma, insani yardım ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında toplam 2 bin 759 personel ve 940 iş makinesi ve araç ile destek vermiştir. Depreme ilişkin ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine ilk 5 gün içinde bin 500’ün üzerinde çağrı karşılanmış, 300 ihbar ve vaka kaydedilmiş, ilgili illerde görevli koordinasyon birimine yönlendirilerek gerekli müdahalenin yapılması sağlanmıştır. OHAL sebebiyle depremden etkilenen bölgelere sivil araç giriş yasağı getirilmesi üzerine ilimizden deprem bölgesine, yardım amaçlı gitmek isteyen 228 müracaat olmuş olup; toplam 317 araca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce izin belgesi verilmiştir” dedi.

“ÇORUM’A 9.302 AFETZEDE GELDİ”

Deprem bölgesinden Çorum’a 9 bin 302 afetzede vatandaş geldiğini açıklayan Vali Dağlı, “Gelen afetzedelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait kredi ve yurtlar kurumu öğrenci yurtlarına, Milli Eğitime bağlı öğrenci yurtlarına, misafirhanelere, otellere ve ilimizdeki konutlara yerleştirilmiştir. Halen ilimizde afetzede vatandaşlarımızdan; ilçelerde 717, il merkezinde ise 1.946 vatandaş olmak üzere toplam 2 bin 663 afetzede misafir edilmektedir. Afetzede vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları Afad Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarca yakından takip edilmektedir. Çorum il Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Çorum Belediyesi tarafından ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla ticaret ve sanayi odası fuar alanında hayır çarşısı kurulmuştur. İlimize gelen 388 afetzede ailenin su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerini ücretsiz yaptırabilmeleri için kayıt altına alınarak ilgili kurumlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yönlendirilmiş ve işlemleri yapılmıştır. Afet bölgesinden ilimize kendi imkanları ile gelen ve seçim, sınav, kesin dönüş gibi sebeplerle ilimizden deprem bölgesine dönen 442 afetzede aile için toplam 707 bin 665 yol yardımı ödemesi yapılmıştır” diye konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNE ÇORUM’DAN

94 MİLYONLUK YARDIM GİTTİ”

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yardımlar hakkında da açıklama da bulunan Vali Dağlı, şunları kaydetti:

“Kurumlardan alınan bilgiler ışığında, deprem bölgesine ilimiz kamu kurum kuruluşlarından 77 milyon 417 bin 134 TL, ilçe belediyelerinden 14 milyon 310 bin 923 TL, Çorum Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından 2 milyon 856 bin 737 TL olmak üzere toplam 94 milyon 584 bin 794 TL ödenek harcanmış olup ayrıca çok miktarda temel gıda ve temizlik malzemeleri, yakacak, kıyafet, hijyen malzemesi vb. yardımı yapılmış; yaklaşık 4 ay boyunca merkez ve ilçe belediyeleri ve STK’lar tarafından günlük 6 bin kişilik sıcak yemek hizmeti verilmiştir. Bu vesileyle emeği geçen, katkı sağlayan tüm Çorumlu hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Halen depremden etkilenen illerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz personeli afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarına destek vermek üzere görev yapmaktadır. Ülkemize ve Milletimize bir daha böyle büyük felaketler ve acılar yaşatmamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.”