Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin verilerine göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artarak 2 milyar 29 milyon dolara çıktı. BAE, böylece Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olarak kayıtlara geçti.

BAE, ilk yarıda Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke de oldu.

Türkiye'nin BAE'ye dış satımı, Ocak-Haziran 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre 355 milyon 135 bin dolar arttı.

BAE'YE İHRACATTA MÜCEVHER SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sektörel olarak bakıldığında, BAE'ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, ülkeye 753 milyon 118 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

Mücevher sektörünü, 138 milyon 521 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, 104 milyon 899 bin dolarla elektrik ve elektronik, 91 milyon 37 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 87 milyon 817 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Değer bazında ihracat artışında da mücevher sektörü başı çekti. BAE'ye mücevher sektörünün ihracatı 275 milyon 241 bin dolar arttı.

Ülkeye elektrik ve elektronik 10 milyon 249 bin dolarlık, makine ve aksamları 10 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 9 milyon 279 bin dolarlık, çelik sektörü 6 milyon 508 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

BAE'ye ilk yarıda makine ve aksamları 58 milyon 639 bin dolarlık, otomotiv endüstrisi 79 milyon 781 bin dolarlık, çelik sektörü 42 milyon 535 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

ÇORUM’DAN BAE’YE 212 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Yılın ilk yarısında BAE'ye İstanbul'dan 1 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Ülkeye, Çorum'dan 212 milyon 923 bin dolarlık, İzmir'den 82 milyon 313 bin dolarlık ve Gaziantep'e 66 milyon 981 bin dolarlık dış satım yapıldı.