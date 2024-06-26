Orman Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile orman yangınlarına hassas olan Orman Bölge Müdürlüklerinde çıkması muhtemel yangınlara erken ve etkin müdahale için Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nden görevlendirilen 3 arazöz, 15 ilk müdahale personeli Antalya Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirilmek üzere bölgeye hareket etti.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşova, Almus ve Çorum'da yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Çorum Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz, Öz Orman-İş Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin ve personelin katılımıyla Çorum Sıklık Parkında düzenlenen törenle Antalya’ya uğurlandı.

Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, alev avcılarına yönelik yaptığı konuşmada; orman yangınlarının riskli olduğunu, görevlerini yerine getirirken dikkatli olmaları, güvenlik tedbirlerine mutlaka uymaları gerektiğini belirterek, “Ekip amirleri liderliğinde en kötü şart ve koşullar için yapılmış bir planınız olsun ve bu planınıza harfiyen uyunuz. Kaza, temenni ederek değil tedbir alarak önlenir. Allah yardımcınız olsun. Uğurlar olsun” dedi.

Konuşmaların ardından; Taşova Almus ve Çorum Orman İşletme Müdürlüklerinden 3 arazöz 15 işçi Antalya Orman Bölge Müdürlüğü emrinde yangına riskli bölgelerde görev almak için dualarla uğurlandı.

Editör: HABER MERKEZİ