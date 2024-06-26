Son günlerde artan internetten ilaç satışıyla ilgili olarak Çorum Eczacı Odası tarafından bir uyarı yapıldı. İnternet üzerinden satılan ilaçların güvenli olmadığına dikkat çekilen uyarıda, bu ilaçları satan firma ya da kişilerin denetime tabi olmadığı vurgulandı.

Konuya ilişkin Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Son zamanlarda internet üzerinden satılan ürünlerin artışı, maalesef birçok sahte, sağlıksız, ruhsatsız ve denetimsiz ürünün piyasaya sürülmesine yol açmaktadır. Bu durum, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte ve bilinçsizce kullanılan bu tür ürünler, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

İnternette satılan ilaçlar, takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller ve benzeri ürünler, gerekli denetimlerden geçmeden ve ruhsatsız olarak satılmakta, bu da ürünlerin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir. Sağlığınız için en doğru ve güvenilir adres, eczanelerdir.

Eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen, ruhsatlı ve güvenilir ürünlerin satışa sunulduğu yerlerdir. Eczacılar, bu ürünler hakkında en doğru bilgiyi verebilecek, eğitimli ve yetkin sağlık profesyonelleridir. Size en uygun ürünleri, doğru dozlarda ve güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlarlar.

Ankara Eczacı Odası’nın “İnternete değil, eczacınıza güvenin” konusuyla ilgili yaptığı bu çalışma, Türk Eczacıları Birliği’nin gücünü ve etkisini artırmakta, mesleğimizin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu tür çalışmaların devamını 56 Bölge Eczacı Odamızdan da beklediğimizi belirtmek isteriz. Hep birlikte, mesleğimizin değerini ve toplum sağlığındaki rolümüzü daha da güçlendirebiliriz.

Sağlığınız için internete değil, eczacınıza güvenin. Eczaneler, sağlıklı yaşamın ve güvenli ürün kullanımının garantisidir. Eczacınıza danışarak, sağlığınızı riske atmadan, güvenli ve etkili ürünleri kullanabilirsiniz. Unutmayın ki, sağlık en değerli hazinemizdir ve onu korumak için en güvenilir yol, eczacınıza başvurmaktır. Sağlıklı günler dileriz.”

Editör: HABER MERKEZİ