İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, vatandaşların şüpheli durumlar ve suç faaliyetlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay erişim imkânıyla devreye alınan sistem, www.ihbar.ng112.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni sistemin önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, “Artık vatandaşlarımız şüpheli bir durumla karşılaştığında veya bir suç faaliyetine tanık olduğunda, internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilecekler” dedi.

Vali Çalgan, sistemin özel bireyler için de önemli avantajlar sunduğunu vurgulayarak, “Konuşma engeli bulunan bireylerimiz, bu sistem sayesinde gördükleri olayları rahatlıkla ihbar edebilecekler. Ayrıca telefonla 112’ye ulaşamayan ancak interneti olan vatandaşlarımız da aynı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezine erişim sağlayabilecekler” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin, ihbarların Emniyet ve Jandarma birimlerine anında ulaşmasını sağlayarak, acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesine olanak tanıyacağını belirten Vali Çalgan, 11 Aralık 2024’te devreye alınan 112 Web İhbar Sistemi’ne Çorum il sınırlarında 72 vaka bildirildiğini açıkladı.

Editör: Haber Merkezi