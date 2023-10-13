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Değerlendirmeler neticesinde 81 ilde bulunan toplam 3 bin 349 okul yer alırken, Çorum’dan da 17 okulun öğrencilerinin projeleri desteklemeye hak kazandı.

Buna göre 10. Dönem 4006 TUBİTAK Bilim Fuarları destekleme programına kabul edilen okullar şu şekilde: “1- Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi + Alaca Bilim ve Sanat Merkezi (Alaca ortak başvuru); 2- Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi; 3- Çorum Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi; 4- Çorum Merkez Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi; 5- Çorum Merkez Kocatepe Ortaokulu; 6- Çorum Merkez Eti Anadolu Lisesi; 7- Çorum Merkez Yatılı Bölge Okulu; 8- Çorum Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi; 9- Çorum Merkez Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 10- Çorum Merkez Bilim Sanat Merkezi; 11- Çorum Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu; 12- Çorum Merkez Atatürk Anadolu Lisesi; 13 - Çorum Merkez Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu; 14- Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu + Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu (ortak başvuru); 15- Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 16- Sungurlu – Arifegazili Ortaokulu ve 17- Sungurlu – Demirşeyh Ortaokulu”