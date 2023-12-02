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Doğa tutkunları için Çorum’daki kamp yerleri ve yürüyüş rotaları belirlendi. Çalışma tamamlandığında, doğa gezisine çıkmak isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyacak.

DİJİTAL ORTAMA AKTARILARAK

Proje kapsamında Çorum Belediyesi ve Çorum Doğa Kulübü işbirliğiyle, ilimizin doğal güzelliklerini barındıran yürüyüş parkurları ve çadır konaklama alanları işaretlenerek kitap haline getirecek. Ayrıca doğa parkuru, çadır kamp alanları gibi bilinmeyen pek çok yer, dijital ortama aktarılarak internet sayfası üzerinden paylaşılacak. Böylece bu alanlara doğaseverler kolaylıkla ulaşabilecek.

İl genelindeki doğa parkurunun işaretlemesini yaptıklarını açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çalışmanın ikinci aşamasında ise tabelalar yerleştirilecek, bu rota ve kamp alanları bir programa yüklenecek ve dijital platformlardan erişilebilir hale getirilecek.” dedi.



“ÇORUM’UN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ

HERKES KEŞFEDECEK”

Çorum’un doğal güzellikleri bakımından birçok keşfedilmemiş rotaları barındırdığını dile getiren İsmail Yağbat, projenin doğa tutkunları için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Hazırlanan rehberde, parkurların uzunlukları, rotaları ve diğer detayların yer alacağını ifade eden Yağbat “Bu sayede doğa gezisine çıkmak isteyenler, kolaylıkla buralara ulaşabilecekler, Çorum’un doğal güzelliklerini herkes keşfedebilecek.” dedi.