AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TCDD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’la görüşmesinde, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin demiryolu sektöründe rol üstlenebileceği fikrinin güçlü biçimde ortaya çıkması üzerine, Hızlı Tren ihalesinde olduğu gibi, kararlılıkla konunun takipçisi olmaya başladı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay’la yapılan, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’ın ve Çorum OSB yönetiminden Muharrem Sarıaslan, Hayri Şamlı ve OSB Müdürü Özgür Yalçın’ın da katıldığı toplantıda ise daha somut gelişmeler sağlandı.

Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TÜRASAŞ Genel Müdürü Koçbay’ın, üretime başlanabilmesi için derhal lisans verebileceklerini ve yük vagonu üretimine hemen başlanabileceğini söylediğini anlatarak, “Bu, satış garantili bir üretim olacak. Sivas’ta üretiliyormuş, ama 2028’e kadar bütün siparişleri doluymuş” dedi.

Bu büyük sektörden Çorum’un milyarlarca liralık pay alabileceğini ifade eden Milletvekili Ahlatcı, Çorumlu sanayicilerle en kısa zamanda kapsamlı bir toplantı yapmayı planladığını vurgulayarak, mevcut sanayi kuruluşlarının bu alana yönelebileceklerini, ya da bu amaç doğrultusunda yeni bir şirket kurulabileceğini söyledi.