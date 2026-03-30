Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan İpeklievler 52. Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, yağmur sonrası kullanılamaz hale gelen yol nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Bölge sakinleri, yaklaşık iki yıldır devam eden sorunun çözülmemesine tepki gösteriyor.

Mahalledeki yolun özellikle yağışlı havalarda çamur ve su birikintileri nedeniyle tamamen kapandığını belirten vatandaşlar, bağ ve bahçelerine ulaşmakta ciddi zorluk çektiklerini ifade etti. İddiaya göre, sorunla ilgili olarak belediyeye dilekçe verilmesine ve Fen İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı.

Bölge halkı, yetkililerden, yolun bir an önce düzenlenmesini talep ediyor.