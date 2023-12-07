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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı toplantılarına Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturum ile devam edildi. Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak ilimizde su ürünleri yetiştiriciliğinin nerelerde hangi kurallara göre yapıldığı, uygulanan cezalar, avlanmanın yasak olduğu iç sularla ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na sevk edilen rapor ele alındı.



Komisyon Başkanı Abdullah Uysal tarafından okunan rapora göre ilimizde Göcenovacığı, Çapraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı Göletleri’nde 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ kapsamında avlanmanın tamamen yasak olduğu vurgulandı.

Çorum’da biri Boğazkale Gökkuşağı diğeri ise Kargı Alabalık tesisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bu iki tesiste yıllık toplam 27 ton alabalık üretimi, il merkezindeki bir tesiste ise yıllık 25 ton sazan üretimi yapıldığını bildiren Uysal, ayrıca Osmancık ve Kargı İlçe sınırları içine de giren Boyabat Baraj Gölü’nde yıllık 7 bin ton kapasiteli alabalık yetiştiriciliği yapılması için 11 müracaatın bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini kaydetti.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise Hasta ve hasta yakınlarının hakları ve sorumlulukları. Çözülemeyen sorunlarla ile ilgili başvuru şekli, yasal olarak insan haklarını ihlali ve sorunların iletilmesi için ilgili birimlerde başvuru yeri ve şikayet kutularının olup olmadığı gibi konularda verilen önerge hakkında Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Devrez üyelere bilgi verdi.



Toplantıda ilimiz ve ilçelerindeki bazı köylerdeki yer altı içme sularının bol olduğu, bazı komşu köylerin ise içme suyu olmadığı, bu durumun problemlere neden olduğu, çözümlerinin nasıl sağlandığı ile ilgili önerge hakkında da Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu’nun raporunu Mehmet Kaplan üyelerin bilgisine sundu.