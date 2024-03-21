Anaokulu öğrencileriyle birlikte saksıda tohum ekimi yapan Vali, daha sonra vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Çocuklara ağaç ve orman sevgisini bu yaşlarda aşılamak gerektiğini, bu açıdan güzel bir etkinlik olduğunu belirten Vali Dağlı, Çorum’un % 38'inin ormanlarla kaplı olduğunu, yeşil alanların arttırılması amacıyla sadece bu hafta değil yıl boyunca çalışmaların devam ettiğini ifade etti.



Çorum'da orman varlığının artırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Dağlı, “Çorum'daki ağaçlandırma çalışmalarında son 20 yılda 94 milyon 238 bin gibi devasa bir rakama ulaştığımızı görüyoruz. Bu hafta da çalışmalarımız devam edecek. Bugün 9 bin fidanı çocuklarımıza dağıtacağız. Bu hafta 42 bin ağaç toprakla buluşacak” dedi.

Orman ve ağaç konusunda çocuklara bilinç aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Dağlı, Çorum'da yeşil olmayan alan bırakmamayı hedeflediklerini kaydetti.