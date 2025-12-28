Yeniden Refah Partisi Çorum İl Teşkilatı, dün akşam düzenlenen İl Divan Toplantısı’nda yoğun, heyecanlı ve coşkulu bir katılımla bir araya geldi. Toplantıya MKYK Üyeleri Mehmet Yavuz ve Yaşar Özkan da katılarak teşkilat mensuplarına hitap etti.

Program kapsamında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden Yeniden Refah Partisi’ne katılan çok sayıda yeni üyeye rozetleri takıldı. İl Başkanı Nuri Kuşcu, bu geniş çaplı katılımın, partinin Çorum’da ciddi bir yükseliş yakaladığını gösterdiğini söyledi.

Kuşcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu akşam burada gördüğümüz coşku; milletimizin yeniden Milli Görüşü, yeniden Erbakan çizgisini aradığını açıkça ortaya koymaktadır. Vatandaşlarımız artık çözümü başka yerlerde değil, sadece Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın üretim, adalet, ahlak ve liyakat temelli vizyonunda görmektedir. Çare bellidir: Çare Fatih Erbakan’dır. Yeniden Refah Partisi iktidar yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir.”

Toplantıya katılan MKYK Üyeleri Mehmet Yavuz ve Yaşar Özkan da yaptıkları konuşmalarda, teşkilatın dinamizmine dikkat çekerek, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin yükselen siyasi merkezi hâline geldiğini vurguladılar. Her iki isim de Çorum teşkilatını çalışmalarından dolayı tebrik ederek, sahadaki bu güçlü enerjinin Türkiye genelinde de aynı şekilde hissedildiğini ifade ettiler.

İl Başkanı Kuşcu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün burada ortaya çıkan tablo, 2025 ve sonrasında Türkiye’nin siyasi şekillenmesinde Yeniden Refah Partisi’nin belirleyici bir güç olacağını göstermektedir. Milletimizin güvenine layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi