Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttükleri titiz ve teknik takipli çalışmalarda Mersin merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce Adana, Bursa, Malatya, Çorum, Edirne, Hakkari, Konya, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 3 bin 545 banka hesabı mercek altına alındı Yapılan detaylı analizde yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformları üzerinden 268 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 8 milyar 638 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Muhabir: İHA AJANS