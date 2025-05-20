Buharaevler Mahallesi Buhara Caddesi'nde 5 katlı binanın 4. katında yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangıni farkeden bir market çalışanı ile bina sakini dairede bulunan 2 çocuğu dışarı çıkartırken, olay yerine ilk ulaşan polis ekibi de dumandan etkilenen ev sahibini sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen C.Ç., A.K., K.K. ve polis memurlarına sağlık ekipleri ambulansta mudahale etti.

C.Ç., ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.