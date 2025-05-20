Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Çorum İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, firari hükümlü N.K.’nin saklanmak amacıyla Ankara’dan Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Kalehisar köyüne geldiği belirlendi.

16 Mayıs 2025 günü saat 13.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, Çorum Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Editör: Haber Merkezi