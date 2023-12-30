27-28 Aralık 2023 tarihleri arasında “İmam Hatip Okulları Yönetici Buluşmaları” ile “İlahiyat Odaklı Hafızlık Proje ve Hafız Pekiştirme Programı Değerlendirme ve Vizyon Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, imam hatip okul yöneticileri ile 81 ilden gelen öğretmen ve yöneticilerin katılımları ile düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı.

Bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımları, okul yöneticilerinin gelişimi, atölye çalışmaları gibi etkinliklerle 2 gün boyunca süren “İmam Hatip Okulları Yönetici Buluşmaları" programı ve “İlahiyat Odaklı Hafızlık Proje ve Hafız Pekiştirme Programı Değerlendirme ve Vizyon Çalıştayı”nın açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Akabinde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emir Gökmen, Kur'an tilaveti sundu.



Çalıştayın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek yaptı. Mahmut Celaleddin Ökten'in belirttiği gibi çağın ihtiyaçlarından haberdar, hem kendi hem de dünya kültürünü bilen nesiller yetiştirmenin asıl vazifeleri olduğunu ifade eden Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, imam hatip okullarının akademik, sosyal ve kültürel anlamda farklı projelerle öne çıkmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlarda büyük başarılar sergilendiğini söyleyen İşleyen, her geçen gün eğitim alanında farklı bakış açıları sunulan proje ve programlarla imam hatip okullarının eğitim kalite ve standartlarını yükselttiklerini belirtti.

ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz ise “İmam Hatip Okullarının Dünü Bugünü Yarını” konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Çorum’da imam hatip okul yöneticilerinden il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program çeşitliliğinin sağlamış olduğu avantajlar ile Türkiye genelindeki özgün uygulamaların tüm okul yöneticilerine rehber olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Çorum’da yapılabilecek alternatif çalışmalar ve hali hazırda yürütülen projeler hakkında okul yöneticileriyle istişarelerde bulundu.



Din Öğretimi Daire Başkanı Mustafa Yıldız da, “İmam Hatip Okullarının Yönetim Süreçleri Bağlamında Yeniden Yapılandırılması: Okul Yönetişim ve Gelişim Modeli” üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

Günün sonunda Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.