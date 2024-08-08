Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 zanlıyı takibe aldığı kaydedildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı olarak şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramda 81 kök Hint keneviri bitkisi, 145 gram uyuşturucu madde ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."