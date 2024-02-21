İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan 3 farklı operasyonda 2,50 gram eroin maddesi, 106 adet ekstazi hap, bin 282 adet sentetik ecza maddesi, 197,70 gram skunk maddesi, 66,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Editör: İHA AJANS