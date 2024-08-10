Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Industry 5.0 Robot Takımı, Teknofest Efficiency Challenge Yarışması'nda il genelinde en yüksek puanı alarak finale kalan tek takım olmuştu. Öğrencilerin ürettiği elektrikli araç 12 – 17 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek TEKNOFEST’te yarışacak.

TEKNOFEST’e gitmeden önce Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda elektrikli otomobil görücüye çıktı.

Programda konuşan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Küçükahıskalı, okul bünyesinde 2023 yılında kurulan Industry 5.0 Robot Takımının hazırladığı elektrikli otomobil hakkında bilgi verdi.

YÜZDE YÜZ YERLİ

Aracın 400 kilometre gittiğini, bütün aks araç kontrol sisteminin yerli üretim olduğunu aktaran Küçükahıskalı, “Fren sistemi, direksiyon sistemi, batarya sistemi yüzde 100 yerlidir. Bataryamız 5,5 kv’lık bir bataryadır. Bataryamızın en büyük özelliği ısıyı 22 derecede sabit tutmasıdır. Öğrencilerimizin danışman öğretmenlerimizin gece gündüz demeden 10 aylık çalışması sonucu yapıldı. Amacımız TEKNOFEST’te de derece elde etmek.” dedi.

Proje danışmanı Elektrik Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Vedat Şaşmaz ise otomobilin 400 km gidebildiğini, tüm vites takımının dijital olduğunu ve dokunmatik ekrandan vites değişimi yapılabildiğini ve farların açılabildiğini kaydetti.

TESLA ve TOGG’da bile olmayan bir sistemleri olduğunu vurgulayan Şaşmaz, “Hiçbir araçta olmayan bir direksiyon sistemi var. TOGG’da olmayan TESLA’da olmayan özellikler var. Bataryanın sıcaklığı 22 derecenin üstüne çıktıkça bataryanın verimi düşer. 22 derecenin altına düştüğünce bataryanın verimliliği yine düşer. TOGG ve TESLA sürenler ‘Normalde 400 kilometre gidiyordu ama sıcak havada 200 kilometre ancak gidebildi.’ derler. Bizim bataryamızda bir soğutma sistemimiz var, bir de ısıtma sistemimiz var. Şu an ki sistemlerin birçoğunda yok.” ifadesini kullandı.

Temennisinin TEKNOFEST’te 40 okul arasında birincilik elde etmek olduğunu belirten Şaşmaz, “Bizim o kadar çok paramız yoktu ama gönülleri ülke sevgisiyle dolmuş, başarıya aşık bir kadromuz ve gençlerimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Programa Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Katılımcılar, öğrenci ve öğretmenlerin çalışmaları, sponsor ve gönüllülerin desteğiyle üretilen elektrikli otomobili inceleyerek önünde fotoğraf çekildiler.