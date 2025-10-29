Törene, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti il Başkanı Yakup Alar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İhsan Çıplak, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım Cumhur İttifakı temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, ve davetliler katıldı.

Vali Çalgan: “Türk milleti dünyanın vicdanıdır”

Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapımı tamamlanan Türk Dünyası Abidesi açılış programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Türk milletinin köklü tarihine, birlik ruhuna ve dünya barışına katkısına vurgu yaptı.

Vali Çalgan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet coşkusunu paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Nasıl ki bir ağaç köksüz varlığını sürdüremez, milletler de geçmişleri olmadan bugünlerini ve geleceklerini güvenceye alamazlar.” dedi.

Türk milletinin binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü milletlerinden biri olduğunu ifade eden Çalgan, “Tarih boyunca 16 büyük devlet kurmuş bir milletiz. Bugün de Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar ‘Ben Türk’üm’ diyen devletlerimiz var. Hamdolsun, Türk dünyasının işbirliği olanca hızıyla devam ediyor.” diye konuştu.

Dünyada 250 ila 300 milyon Türk yaşadığını, akraba topluluklarla birlikte bu sayının 500 milyona yaklaştığını belirten Vali Çalgan, “Bu çok büyük bir güçtür. Biz bu gücü, geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığın hayrına kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uluslararası alandaki insani duruşuna da değinen Çalgan, “Türk, dünyanın vicdanıdır. Dünyanın adaletinin timsalidir. Bunu geçmişte Bosna’da, bugün ise Gazze’de bir kez daha görüyoruz.” dedi.

Aşkın, “Türk tarihini ve milli birliği simgeleyen bir anıt”

Açılışta konuşan Başkan Aşgın, Türk milletinin köklü tarihini, birliğini ve bağımsızlık ruhunu simgeleyen bu eserin, 16 Türk devletinin bayraklarıyla ülke simgesi Ay Yıldız’ı bir arada taşıdığını vurguladı. Cumhuriyet’in 102. yılında bu tür eserlerle milli bilinç ve birlik ruhuna katkı sağlamanın önemine dikkat çekti.

Aşgın, Cumhuriyet Bayramı’nı böyle anlamlı bir günde özel bir eserle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aşgın, konuşmasında İstiklal Şehitleri Abidesi’nin tarihine de değinerek, 1920 yılında vatanı, bayrağı ve ezanı korumak uğruna şehit olan altı jandarma mensubunun anısına yapılan bu abideyi yeniden ihya ettiklerini belirtti. Başkan Aşgın, “Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan bu anıt, Türk milletinin fedakârlığını ve bağımsızlık mücadelesini simgeliyor” dedi.

Yeni yapılan Türk Dünyası Abidesi’nin, tarih boyunca kurulmuş 16 büyük Türk devletini temsil ettiğini belirten Aşgın, eserin merkezinde yer alan Ay Yıldızlı Türk Bayrağının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve tüm şehitleri simgelediğini ifade etti. Abide, üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanırken, çevre düzenlemesiyle birlikte bölgeye yeni bir görünüm kazandırıldı.

Cumhuriyet’in 102. yılında açılan Türk Dünyası Abidesi, hem Türk tarihinin köklü mirasını hem de milli birlik ve beraberliği simgeleyen bir anıt olarak şehrin girişinde yerini aldı.