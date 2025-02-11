Çorum Ankara karayolu Sarimbey Köyü mevkiinde E.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ile D.A.Ç. ve Ö.A., ise olay yerinde ambulansta tedavi edildi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde ise  otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK