Çorum-Samsun istikametindeki Çevre Yolu’nun trafiğe kapatılmasının ardından araçlar oluşturulan yan yola yönlendirilirken, özellikle kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Hafta başında başlayan çalışmalar nedeniyle trafik akışının yan yollardan sağlanması, başta İskilip Kavşağı olmak üzere kentin farklı noktalarında yoğunluğa yol açtı.

Özellikle trafik ışıklarının bulunmadığı İskilip Kavşağı’nda araçların geçişi sırasında yaşanan karmaşa sürücülerin tepkisini çekti. Kavşakta trafik zaman zaman adeta kilitlenirken, sürücüler hem uzun süre beklemek zorunda kaldı hem de kavşaktan geçişte zor anlar yaşadı.

Yaşanan yoğunluğa tepki gösteren bir sürücü, çektiği görüntülerle kavşaktaki trafik sorununu gündeme taşıdı.

Sürücü, görüntülerde, “İskilip Kavşağı’ndaki rezilliğe bakın. Buraya acilen trafik lambası şart! Kimse kimseye yol vermiyor.” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

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