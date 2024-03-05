Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret ederek, otobüs firmaları, terminal esnafı ve yolcularla hasbihal etti.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, otobüs firmalarından yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi. Firma sahipleri, terminalde bulunan tuvaletin ücretli olmasına tepki gösterdiler. Belediyeye kira vermelerine karşın tuvaleti ücretli kullanmalarının ne kadar etik olup olmadığını Çöphüseyinoğlu’na soran firma sahipleri bu uygulamadan biran önce dönülmesini istediler. CHP Adayı Çöphüseyinoğlu da, “Tek derdiniz bu olsun arkadaşlar. Belediyeyi kazandığımızda böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız” dedi.



Daha sonra terminalde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, terminalde seyahat etmek için hazır bulunan yolcularla da hasbihal ederek, iyi yolculuklar diledi. Terminal ziyaretinde ekonomik kötü gidişatın tüm kesimi etkilediği gibi terminal esnafı ve firmaları da etkilediğine şahit olan Çöphüseyinoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde AKP’ye bir sarı kart gösterilmesinin şart olduğunu söyledi.