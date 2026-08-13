Çorum’da 2026 yılı Temmuz ayında 749 konut ve 52 işyeri satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında 123 bin 603 konut el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri Temmuz 2026 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Çorum’da Temmuz ayında 749 konut ve 52 işyeri satışı yapıldı.

TÜİK verilerine göre aynı dönemde Samsun’da 2 bin 554 konut ve 297 işyeri, Tokat’ta 554 konut ve 60 işyeri, Amasya’da ise 512 konut ve 57 işyeri satıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE 123 BİN 603 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde Temmuz ayında toplam 123 bin 603 konut satışı gerçekleşti. Satışların 42 bin 529’unu ilk el, 81 bin 74’ünü ise ikinci el konutlar oluşturdu.

İlk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 20,8 düşüşle 81 bin 74 olarak kayıtlara geçti. Toplam satışlar içerisinde ilk el konutların payı yüzde 34,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 65,6 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Temmuz ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 23 bin 888 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalarak 99 bin 715 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı ise yüzde 80,7 oldu.

YABANCILARA 2 BİN 120 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları da Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 oldu.

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 394 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya’yı 189 konutla İran ve 145 konutla Ukrayna vatandaşları takip etti.

Muhabir: Haber Merkezi