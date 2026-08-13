Çorum’daki makina fabrikalarında başlayan ve İstanbul’da Yaşarsan firmasına uzanan bir iş yaşamı…Ama, hiç eksilmeyen, hatta giderek artan bir Çorum sevgisi ve futbol tutkusu…

*** Hemşehrimiz Ömer Uzun’un, 6 Ağustos’ta ÇORUM HABER’de çıkan renkli-tam sayfa ilanı, deyim yerindeyse “çığır açtı”. Ömer Uzun, bu ilanında Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’a, hem takımı Süper Lig’e çıkarması, hem de Çorum Havalimanı projesine sahip çıkması nedeniyle, son derece duygusal ifadelerle şükranlarını sunuyordu.

*** Ömer Uzun’un bu ilanını, aynı doğrultuda başkaca ilanlar da izledi. İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz, dünkü gazetemizde yer alan “Çorum için artık cesaret zamanı” başlığını taşıyan ilanıyla da, tüm hemşehrilerini Savaş Başkan’ın yanında durmaya çağırdı.

*** Başkan Balçık ise, gördüğü bu destek karşısında duyduğu mutluluğu günü gününe ÇORUM HABER’e iletti.

*** İşte “toprağına bağlı”, “duygusal” bir insanın örnek duyarlılığı ve kitleleri harekete geçirme gayreti.

*** Çorum’un vefalı evlâdı Ömer Uzun, size binlerce teşekkür…