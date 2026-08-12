Yeni Parti Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Süper Lige çıkan Çorum Futbol Kulübü’nün şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Çorum FK’yı herkesin sahiplendiği, 7’den 77’ye bütün Çorum’un ortak değeri olarak büyütmeliyiz” dedi.

Dinçer Solmaz, Süper Lig’in ilk maçı olan ve 14 Ağustos Cuma akşamı oynanacak olan Galatasaray – Çorum FK karşılaşmasında kırmızı-siyahlı ekibe başarılar dileyerek, “Sahada cesaret, tribünde birlik, şehrimizde heyecan olsun” ifadesini kullandı.

Yeni Parti İl Başkanı Solmaz, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“ÇORUM FK, KENTE DEĞER

VE DİNAMİZM KATACAK”

Çorum tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olmanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Bu başarı, sadece bir futbol takımının lig yükseltmesi değildir.

Bu başarı; yıllardır büyüyen bir hayalin, verilen emeğin ve Çorum’un ortak iradesinin sonucudur.

Artık Çorum’un adı sadece futbol sahalarında değil, Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birinde daha güçlü şekilde duyulacak.

Ancak Süper Lig’in Çorum’a sağlayacağı katkıyı yalnızca sportif başarıyla sınırlı görmemek gerekir.

“TARİHİ FIRSAT İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Çorum FK, aynı zamanda şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için önemli bir fırsattır.

Her hafta Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelecek taraftarlar Çorum’a gelecek.

Çorum halkının misafirperverliğiyle örnek bir ev sahipliği sergilenecek, şehrimize gelen misafirler kendilerini evlerinde gibi hissedecekler.

Otellerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz, taksicilerimiz, esnafımız ve birçok sektörümüz bundan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanacak.

Çorum’un tanıtımı güçlenecek, şehir ekonomisine yeni bir hareketlilik gelecek.

“ÇORUM’U BİRLEŞTİREN

BİR GÜÇ OLMALIDIR”

Fakat benim için bundan daha önemli olan bir başka konu var:

Çorum FK, Çorum’u birleştiren bir güç olmalıdır.

Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hayata bakışımız, düşüncelerimiz, yaşadığımız ilçeler, köyler ve mahalleler farklı olabilir.

Ama tribünde hepimizin ortak bir kimliği vardır:

Çorumlu olmak ve Çorum FK’nın yanında olmak.

Siyasetin ayrıştırdığı yerde sporun birleştirici gücünü görmeliyiz.

Çorum FK’yı herkesin sahiplendiği, 7’den 77’ye bütün Çorum’un ortak değeri olarak büyütmeliyiz.

Bu nedenle başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere, siyasi partilerimize, milletvekillerimize, belediyemize, iş dünyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm Çorumlulara önemli bir görev düşüyor:

“ORTAK AKILLA HAREKET EDİLMELİ”

Çorum FK’nın Süper Lig’de kalıcı olması ve daha büyük hedeflere ulaşması için ortak akılla hareket etmek.

Çünkü şehirler sadece yollarla, binalarla ve yatırımlarla büyümez.

Şehirleri büyüten şey; insanlarının ortak değerler etrafında kenetlenmesi, gençlerine umut vermesi ve kendi şehrine inanmasıdır.

Çorum FK tam da böyle bir ortak değer olabilir.

Gençlerimize sporun ve çalışmanın güzelliğini gösterebilir, çocuklarımıza hayal kurdurabilir, Çorum'un kültürünü ve değerlerini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyabilir.

Bugün Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk sezonunun heyecanını yaşarken, aslında daha büyük bir hedefi de konuşmalıyız:

Çorum’u Süper Lig’e taşımak yetmez; Çorum’un Süper Lig’den ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da daha güçlü çıkmasını sağlamalıyız.

İlk düdük çaldığında farklılıklarımızı bir kenara bırakalım.

Çünkü sahaya çıkacak olan yalnızca futbolcularımız değil;

Çorum’un adı, Çorum’un renkleri ve Çorum’un ortak gururudur.

İLK RANDEVU: GALATASARAY

Şimdi sıra Süper Lig’deki ilk sınavımızda.

14 Ağustos 2026 Cuma günü Çorum FK, Türk futbolunun önemli kulüplerinden Galatasaray karşısında Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkacak.

Sonuç ne olursa olsun, bu karşılaşma Çorum futbolu açısından tarihi bir gün olacaktır.

Takımımıza düşen sahada mücadele etmek, bizlere düşen ise 90 dakika boyunca armamızın ve şehrimizin yanında olmaktır.

Çorum FK'nın futbolcularına, teknik heyetine ve kulüp yönetimine bu tarihi karşılaşmada başarılar diliyorum.

Sahada cesaret, tribünde birlik, şehrimizde heyecan olsun.

Galatasaray karşısında Çorum FK'ya gönülden başarılar diliyorum.

Haydi Çorum!

Bugün sadece bir maç değil, Çorum'un Süper Lig'deki ilk sayfası yazılıyor.

Çorum FK'ya Süper Lig'deki ilk maçında başarılar diliyorum.

Bu şehir hepimizin.

Bu takım hepimizin.

Bu heyecan hepimizin.”