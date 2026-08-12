Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un geleneksel el sanatlarını geleceğe taşımayı amaçlayan DigiCRAFT Projesi kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’ya gitti.

Türkiye, Norveç ve Polonya’dan ortak kurumların iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Norveç’te temaslarda bulunan Aşgın, Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç’i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aşgın, “Şehrimizi temsilen bulunduğumuz Norveç'te Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçimiz Sn. Gülin Dinç'i ziyaret ettik. Kıymetli Büyükelçimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’UN KÜLTÜREL MİRASI DİJİTALLEŞİYOR

Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen DigiCRAFT Projesi ile Çorum’un geleneksel el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinin dijital ortama aktarılması hedefleniyor.

“Digitalization in Local Culture and Handicrafts: From Tradition to Future” adıyla yürütülen proje kapsamında, yerel kültürel mirasın dijital teknolojiler aracılığıyla korunması, uluslararası alanda tanıtılması ve mesleki eğitim alanında örnek uygulamaların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje ile Çorum’da yüzyıllardır yaşatılan geleneksel el sanatlarının kayıt altına alınması, dijital platformlarda görünürlüğünün artırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“TEK BELEDİYE OLARAK KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİK”

Başkan Aşgın, Norveç’ten yaptığı bir başka paylaşımda ise DigiCRAFT Projesi’nin önemine dikkat çekerek, Çorum Belediyesi’nin Türkiye’den başvurusu kabul edilen tek belediye olarak projenin koordinatörlüğünü üstlendiğini belirtti.

Aşgın, projenin yerel kültürün dijital dönüşümünü destekleyerek geleneksel el sanatlarının geleceğe taşınmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi