Çorum'un Dodurga ilçesinde bir tekstil fabrikasının çalışanları, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine tepki göstermek amacıyla işe siyah renkli kıyafet giyerek geldi.

Firma çalışanları, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etmek, çocuk cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı.

Sabah iş yerine siyah kıyafetler giyerek gelen tekstil işçileri, Narin'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Eylemin ardından fabrika yöneticileri, kadın çalışanlara karanfil verdi.

Editör: AA AJANS