Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere toplam 150 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çorum'da Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Bu çerçevede, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Yozgat Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, incelemelerde bulundu. Toplam 200 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 100 araç da trafik ekiplerince denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere toplam 150 bin TL idari para cezası uygulandı.