Çorum Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim yönetiminde yapıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup başkanvekili Tuncay Yılmaz, son günlerde artan sokak hayvanları sorununun kentin kanayan yarası olduğunu belirterek bu konunun çözümü noktasında neler yapılabileceğini sordu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da Doç. Dr. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği kurulduğunu ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birliği onayladığını bildirdi.



Sorunun tüm ilçe ve köyleri içine alarak çözülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aşgın, kalıcı çözümler üretmek için çabaladıklarını belirterek, “Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje geliştirdik, birliğimizi kurduk. Birliğimizde Valilik, il özel idaresi, 16 belediyemiz var, her biri doğal üye. Birliğin kendine özgü bütçesi de oluşturuldu. Her bir katılımcı idarenin bir önceki yıl gelirinin binde 5’i bu birliğe aktarılacak.” dedi.

Birliğin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Aşgın, son 6 ayda 10 bin köpeğin kısırlaştırıldığını söyledi. Kısırlaştırmanın nihai çözüm olmadığını kaydeden Aşgın, şunları söyledi: “Hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Çatak yolu üzerinde 75 bin metre karelik onlara ait bir arazi tahsis ediyoruz. Bürokratik işlemler henüz tamamlandı. Hayvanların tüm ihtiyaçlarını doğal yaşam alanlarında gidereceğiz. Süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz.”