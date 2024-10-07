İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik cadde ve sokaklar ile özellikle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde uygulama gerçekleştirildi.

Yunus ekipleri, resmi asayiş ekipleri, trafik ve kısım ekipleri ile gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 4 tabanca, 1 tüfek, tabanca ve tüfeğe ait 71 fişek, 2 kesici ve delici alet ile 50 adet farklı isimlerde sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Suç unsurlarına konu kişiler hakkında adli işlem yapılırken, tehdit ve hakaret konuları ile ilgili 2 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi de uygulama sırasında yakalanarak Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen bi sürücüye ise 32 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.