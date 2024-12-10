İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce kent genelinde devam eden uygulamalarda, Silimkent, Kapaklı 1. Cadde, Ahcı Bağları mevkilerinde durumlarından şüphelenilen şahıs ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda 4 silah ve silahlara ait fişek elde edildi.

Fevzi Çakmak Caddesi ve İskilip Caddesi üzerinde durdurulan iki şahıstan sentetik ecza (Kannabinoi) ele geçirildi.

Ayrıca kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranması bulunan 3 kişi de ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK