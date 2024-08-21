Çorum'da mart ayında yapılan zamla 9 liradan 10 liraya yükselen Çorum simidinin fiyatı 5 ay sonra bugün 12 liraya yükseltildi.

Merkez Simit Fırını'nda bol susamlı gevrek simitler bugün itibariyle 12 TL'den satışa sunuldu.

Çorum'da geçtiğimiz günlerde çaya da zam yapılmıştı. Yeni tarifeyle birlikte kahvehane ve çay ocaklarında çayın fiyatı 10 liraya, park, bahçe, kafe ve kafeteryalarda ise 30 liraya yükseltilmişti. Böylelikle dar gelirlinin tek keyfi çay-simidin de tadı kaçtı.