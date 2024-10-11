Alınan bilgiye göre Çöplü Mahallesi Devane Sokak üzerindeki boş arsada Murat Sefa O.(23) ve Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerinde ilk olayla bağlantılı olarak çıkan çatışmada araç içinde başına isabet eden saçma ile Süleyman D.(17)’nin yaralanması olayına karıştıkları tespit edilen Samet A.(27), Batuhan Ş.(19), İsmail C.(19) ile Mustafa C.(16) ve Metin Y.(15), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücuduna isabet eden 2 mermi ile yaralanan Murat S.O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK