20 Şubat’ta Çöplü Mahallesi Çınar Sokak’ta Murat K. (27) ile Tayfun B. (24) ve İbrahim Ö. (28) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K., silahla vuruldu.

Ayağına isabet eden mermiyle yaralanan Murat K, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yaralama olayının şüphelileri polis ekiplerince yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece ateşli silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.