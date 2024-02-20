Alınan bilgiye göre aralarında önceden anlaşmazlık bulunan H.Ö. (26) ile M.Ö. (19), Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., tüfekle H.Ö.’yü bacağından vurdu.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede tüfekten çıkan saçmaların park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.