Alınan bilgiye göre bir alış veriş nedeni ile anlaşmazlık yaşayan Berke A. (20) ile Bektaş K. (31), Gazi Caddesi Valilik ek binası civarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bektaş K. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kendisini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheliyi bir süre yaralı halde kovalayan Bektaş K., Yavruturna Mahallesi Kadeş 1. Sokak’ta yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs bölgesi ile bacağından yaralanan Bektaş K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil ameliyata alındı.

Olayın şüphelisi Berke A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Editör: Haber Merkezi