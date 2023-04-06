Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28, Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı. Türkiye’de toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan Yüksek Seçim Kurulu bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin ise yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak. Seçmen kütüğü ise 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, dünden itibaren ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplarken, bunları bugün karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Buna göre merkezde 763 sandıkta 206 bin 217 kişi oy kullanırken, il genelinde Bin 771 sandıkta toplam 397 bin 233 seçmen oy kullanırken, Çorum’un ilçelerinde en çok seçmen sayısı ise 37 bin 695 kişi ile Sungurlu’da bulunuyor. Osmancık’ta 33 bin 313, İskilip’te 25 bin 727 ve Alaca’da ise 24 bin 325 seçmen bulunuyor.

(Volkan SINAYUÇ)