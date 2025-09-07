Çorum’da etkili olan sağanak nedeni ile cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Gök gürültülü yağışla birlikte Gazi Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Emniyet Kavşağı Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide Kavşağı'nda kısa süreli su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.