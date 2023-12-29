Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında 22-29 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 9 tüfek olmak üzere 23 adet ateşli silah ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda ayrıca 81 adet fişek, 12 adet kesici ve delici alet, 83 adet sentetik ecza maddesi ile 4.7gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.