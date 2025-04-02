Alınan bikgiye göre Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 4. Cadde'de bulunan 6 katlı binanın 3. katında ikamet eden Şükrü A (42), bir arkadaşına gönderdiği mesajda "Sabaha çıkmam inşallah, hakkınızı helal edin" dedi.

Durumdan şüphe eden arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şükrü A'nın ikamet ettiği dairede gaz sızıntısı olduğunu tespit eden polis ekibi, binanın doğalgaz vanasını kapatarak itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verdi.

Binada alınan tedbirin ardından daireye giren ekipler, gaz zehirlenmesi nedeni ile yarı baygın halde buldukları Şükrü A'yı ambulansa getirdiler.

Dairede yapılan kontrolde ocak vakalarının tamamının açık olduğu tespit edildi.

Şükrü A, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.