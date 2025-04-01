Yusuf A (421) idaresindeki 19 ACD 405 plakalı otomobil ile Mustafa B (31)’nin kullandığı 06 EZK 895 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Tekceviz 17. Sokakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 19 ACD 405 plakalı otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sati M (45), Zeynep E.A (9), Esra A. (33), Sudenaz A (18), Zehra B (11) ve Muhannet A (4) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada araçta bulunan 4 yaşındaki çocuğun çarpışma anında yola fırladığı anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK