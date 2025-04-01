Olay, 30 Mart'ta Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Yusuf A. ve Y.A. isimli şüphelilerin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Olay anı kamerada

Öte yandan, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun kavga ettiği ve kavga sırasında 2 şahsın silahla vurulduğu görülüyor. Saldırganlar silahla yaraladıkları şahısları daha sonra darp ediyor. Araya giren şahıslar tarafından uzaklaştırılan şüpheliler, araçla olay yerinden kaçıyor.

Editör: İHA AJANS