Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası hazırlanan rapora göre, 16 daire ile 12 iş yerinin patlama nedeniyle ağır hasar aldığı belirlendi.

Ayrıca, patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı için de ağır hasarlı olması nedeniyle yıkım kararı verildi.

Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından, yıkımı yapılacak binanın çevresinde sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.