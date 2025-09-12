Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas G. yönetimindeki 06 CZP 442 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken kavşaktan dönmek isteyen Nazlıcan K. idaresindeki 19 AGB 605 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KADIN YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nazlıcan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve otomobilin aynı istikamette seyir halinde olduğu görülüyor. Otomobil kavşaktan dönüş yapmak isteyen motosiklete arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yerde sürükleniyor.