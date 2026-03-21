Murathan Y. İdaresindeki 19 ABL 594 plakalı otomobil ile Özcan B.’nin kullandığı 35 BFT 590 plakalı cip, Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte cipte yolcu olarak bulunan Rıza B., Emine B., Zehra B. İle Dilek A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.