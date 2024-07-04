Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de 112 Acil Çağrı Merkezi arka tarafında otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanlık alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, belediye şu tanjerleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan ve 1 saattir devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca yanan ağaçların ortasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana alındı.