Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de 112 Acil Çağrı Merkezi arka tarafında otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanlık alanına sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, belediye şu tanjerleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan ve 1 saattir devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca yanan ağaçların ortasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana alındı.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK