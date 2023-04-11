Ddepremzedeler için Çorum 'un İskilip ilçesinde yardım seferberliği devam ediyor.

Seferberlik kapsamında İskilip Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda "İyilikte Yarışıyor, Tek Yürek Oluyoruz" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında sınıflara yerleştirilen kumbaralarda öğrenciler harçlıklarını biriktiriyor.

Okul Müdürü Mustafa Koçak, AA muhabirine, 11 ildeki deprem felaketinin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin de öğretmenlerinin gözetiminde kampanyaya katılmasını istediklerini belirten Koçak, "Öğrencilerimizin harçlıklarını depremzede kardeşlerine göndermesi, onların merhamet ve duyarlılığıyla gurur duyuyoruz. Kampanyamıza katılmak isteyen herkesi okulumuza bekliyoruz." dedi.

Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreninde de kumbara standı kurarak, depremzedeler için yardım toplayacaklarını kaydetti.