Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu yıl “Bir Kural, Bir Ömür” kampanyası çerçevesinde özellikle motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilirken, halkın trafik kuralları konusundaki duyarlılığını artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık faaliyetlerine ağırlık verildi.

Etkinlikler kapsamında, 4 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Çorumspor–Şanlıurfaspor futbol maçında kampanya görselleri stadyum ekranlarında yer aldı. Seremoniye çıkan futbolcular ise “Söz Konusu İnsan İse, Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır” yazılı pankart taşıyarak mesaj verdiler.

Ayrıca il genelinde, motosiklet sürücüleri ve tarım aracı kullanıcıları başta olmak üzere tüm yol kullanıcılarına yönelik trafik güvenliği eğitimleri düzenlendi. Trafik kazası geçiren vatandaşlar ziyaret edilerek destek sağlandı.

Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan stantlarda ise Jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Şube Müdürlüğü de yer aldı. Etkinliklerde vatandaşlara trafik araç ve gereçleri tanıtıldı, trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, karayollarında güvenli ve düzenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur içinde seyahat edebilmesi ve trafik ihlallerinin azaltılması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR